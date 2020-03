Wochenendveranstaltung abgesagt: 125 Jahre Motorbus in Netphen

Am 18. März 1895 startete der weltweit erste Linienverkehr mit einem Motoromnibus auf der Strecke Siegen-Netphen-Deuz. 125 Jahre später sollte dies gefeiert werden, aber die Großveranstaltung wurde aufgrund der aktuellen Covid-19-Epidemie abgesagt; auch das „Erlebnis: Briefmarken“-Team kommt nicht. Die Briefmarkenfreunde Netphen halten trotzdem ihr vorbereitetes Belegprogramm bereit, teilt der Verein aktuell mit. So gibt es unter anderem einen 20er-Bogen mit Briefmarken Individuell zu 80 Cent, Schmuckumschläge und Pluskarten Individuell. Interessierte Sammler wenden sich bitte an die unten aufgeführte Kontaktadresse. Die Sonderstempel sind weiterhin innerhalb der Stempelfrist von 30 Tagen bei der Stempelstelle in Weiden erhältlich.

Kontakt: Wilfried Lerchstein, Heideweg 8, 57250 Netphen, Tel. 02737 / 209527, E-Mail lercwi@web.de.

