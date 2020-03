Weitere Stempel zurückgezogen

Nach Druckunterlagenschluss des BMS 4/20 in der vergangenen Woche langten weitere Informationen zu zurückgezogenen Stempeln ein. Folgende Stempel erscheinen nicht, wie die Deutsche Post auf BMS-Anfrage mitteilte:

– 05/037: Landesverbandstag Hessen in Darmstadt

– 05/038: Landesverbandstag Mittelrhein in Leverkusen

– 07/050: 100 Jahre Briefmarken-Sammlerverein Bruchsal

– 07/051: Schiffstaufe in Hamburg

– 07/052: Intermodellbau Dortmund

– 07/053: 100 Jahre Coburg in Bayern I

– 07/054: 100 Jahre Coburg in Bayern II

– 07/055: Duria in Düren I

– 07/056: Duria in Düren II

– 07/057: 100 Jahre Verein der Briefmarkenfreunde Haldensleben

– 07/058: Verbandstag DPhJ in Düren

Der Stempel 04/022 zur am 31. März geplanten Streckeneröffnung Frankfurt am Main – Rennes der Lufthansa soll mit neuem Datum am 28. April erscheinen.

Die weder im Heft noch in diese Aktualisierung als zurückgezogen aufgelisteten Stempel stehen nach aktuellem Kenntnisstand in der zuständigen Stempelstelle bereit, auch wenn die dazugehörigen Veranstaltungen abgesagt oder verschoben wurden.

Noch unklar ist, ob das Briefzentrum 49 den Maschinenwerbestempel zur Maiwoche in Osnabrück abgeben wird. Die Stadt sagte die Veranstaltung ab. Bislang wurde der Stempel aber nicht zurückgezogen.