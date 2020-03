Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im April 2020

Liebe Leser, wir hoffen, dass Sie wohlauf sind. Natürlich bleibt auch unser Heft 8 nicht von der Corona-Pandemie verschont. Wie sollte es auch, wo wir üblicherweise doch auf so viele Veranstaltungen hinweisen? Doch die finden leider alle nicht statt. Schade um die vielen Ideen und Arbeitsstunden, die bereits investiert wurden. Bleibt nur zu hoffen, dass…

Als wir in der vergangenen Woche Heft 8/2020 Ihrer DBZ abschlossen, mussten wir mehrere bereits erfasste Stempel wieder streichen. Die Nummern hatten wir aufgelistet, um die Lücken in der Chronologie verständlich zu machen. Nach dem Druckunterlagenschluss erreichten uns Meldungen, dass weitere drei Stempel zurückgezogen wurden: – 05/037: Landesverbandstag Hessen in Darmstadt – 07/052: Intermodellbau Dortmund…