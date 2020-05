Stempel zur Geburtstagsfeier

in Das aktuelle Heft

by Udo Angerstein

Nun darf er doch Geburtstag feiern. Was nach einer Münchhausiade klingt, ist die reine Wahrheit. Am 11. Mai feiert Bodenwerder unter strengen Sicherheitsvorkehrungen den 300. Geburtstag Hieronymus von Münchhausens. Das „Erlebnis: Briefmarken“-Team der Deutschen Post nimmt an der Veranstaltung teil und bringt sowohl einen Handwerbestempel als auch einen EBT-Umschlag mit.

Das Motiv des Handwerbestempels entspricht weitgehend dem eines zurückgezogenen Stempels; nur das Wort „Festakt“ verschwand. Die Berliner Stempelstelle gibt ihn unter bislang nicht bekannter Nummer ab. Der Umschlag kostet 2,10 Euro das Stück und ist nur beim EBT vor Ort oder bei den anderen EBT erhältlich, nicht aber bei der Versandstelle. Das Postzelt steht im Park vor dem Münchhausen-Museum. Selbstverständlich ist der Sicherheitsabstand gewahrt und tragen alle Beteiligen Masken.

Die Nachricht langte leider erst nach dem Erscheinen des BMS 5/20 ein, da die Entscheidung, die Feier durchzuführen, wegen der Coronakrise recht kurzfristig fiel.