„100 Jahre Alfred-Kunze-Sportpark“

Die LVZ Post steht schon viele Jahre an der Seite vieler Sportvereine in der Region. Die BSG Chemie Leipzig ist einer der Partner, der durch den regionalen Postdienstleister unterstützt wird. Beim grün-weißen Traditionsverein steht in diesem Jahr das Jubiläum des Alfred-Kunze- Sportparks, benannt nach dem legendären Meistertrainer von 1964, im Vordergrund. Im Leipziger Stadtteil Leutzsch befindet sich das 100 Jahre alte Stadion, das vorrangig für den Fußball genutzt wird und vor allem mit der BSG Chemie in Verbindung gebracht wird. Der Geburtstag wird nun groß gefeiert. Die Kampagne „AKS 100“ begleitet das ganze Jahr die Aktionen rund um die Feierlichkeiten. Als Geschenk überreicht die LVZ Post dem Verein eine Sonderbriefmarke in der Wertstufe 75 Cent und einen Schmuckbogen im A5-Format mit zwei integrierten Marken.

Ein besonderer Moment

Die Einzelmarke, welche sich auch auf dem Schmuckbogen wiederfindet, erinnert an einen besonderen Moment für Fans, Spieler und Verein: Das Foto wurde zum einzigen Flutlichtspiel in der 100-jährigen Geschichte am 30. Oktober 2018 aufgenommen. Die zweite Briefmarke zeigt den stimmgewaltigen Fanblock bei einem Spiel in der 1980er Jahren. Den Aufstieg in die Regionalliga in 2017 bejubeln Spieler und Fans auf dem Hintergrundbild des Schmuckbogens. Die Sonderedition ist im Fanshop der BSG Chemie Leipzig sowie im LVZ Post-Webshop und über die Schaubek GmbH erhältlich.