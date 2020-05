Philatelie zum Wochenende: Kunst fürs Hospiz

Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, der Verband Oberfränkischer Briefmarkensammlervereine und die Deutsche Post haben einen neuen Zehner-Bogen Briefmarken Individuell anlässlich des Gänseblümchenfestes 2020 erstellt.

Eine Briefmarke auf Rolle zum Nennwert von 155 Cent mit einem Foto des Kinderhospizes ergänzt in diesem Jahr das Angebot.

Der Verkauf war ursprünglich für den 16. Mai zum Gänseblümchenfest im Kinderhospiz geplant; das Fest musste abgesagt werden. Ein Tag der offenen Tür iat am 22. November 2020 geplant. Wie in den vergangenen Jahren können die neuen Marken auf dem Versandweg bezogen werden. Der Preis pro Zehner-Bogen beträgt: 16 Euro, davon gehen 8 Euro an das Hospiz. Die Rollenmarke zu 155 Cent kostet 3 Euro. Jeder Bestellung wird ein kleines philatelistisches Geschenk des V.O.B. beigelegt.

Kontakt / Bestellungen (am liebsten per E-Mail): Dieter Simon, Oberehesberg 13, 95355 Presseck, Tel. 09223/243 oder 09261/94416, E-Mail: simon.oberehesberg@gmx.de.

© Beitragsbild: Verband Oberfränkischer Briefmarkenvereine