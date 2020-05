Rechtswidrige Portoerhöhung 2016

Wegen des angewandten Verfahrens erklärte das Bundesverwaltungsgericht die Portoerhöhung der Deutschen Post von 2016 für unrechtmäßig. Den Schluss kann man aus den bislang vorliegenden Informationen zu dem heute ergangenen Urteil ziehen. Details sind noch nicht bekannt, weshalb eine Analyse derzeit vorläufig bleiben muss. Für die am 1. Januar 2016 in Kraft getretene Portoerhöhung – damals…

Was macht eine Postverwaltung, wenn die Gebühren um das Achtfache steigen, aber keine Briefmarken dafür zur Verfügung stehen? Vor der Frage stand die Reichspost 1923. Zum 26. November sollten die Paketporti gewaltig in die Höhe schießen. Flugs ordnete sie an, verklebte Briefmarken mit dem Vierfachen des Nennwertes zu berechnen. Damit alles seine Ordnung hatte, erhielten…