Tipp zum Wochenende: 125 Jahre Leuchtturm Kiel Holtenau

Vor 125 Jahren wurde der Leuchtturm Kiel-Holtenau erbaut. Mit einem Werbestand, Sammlerbelegen, Sonderstempel und dem „Erlebnis: Briefmarken“-Team der Deutschen Post erinnert der Kieler Philatelisten-Verein von 1931 am 21. Juni gemeinsam mit der Post an dieses Jubiläum.

Leuchtturm aus Backstein



Seit 1895 steht der erhabene Leuchtturm Kiel-Holtenau am Ausgang des Nord-Ostsee-Kanals. Dieser hieß damals allerdings noch Kaiser-Wilhelm-Kanal. Der runde Leuchtfeuerturm in wilhelminischer Backsteinarchitektur fußt auf einem achteckigen Unterbau, in dem sich die „Dreikaiserhalle“ befindet, in der Gedenktafeln und Gemälde von Kaiser Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II. zu sehen sind. Der Kanalbau sowie der Bau des Leuchtturms fielen in ihre Regierungszeit.

Projekt der deutschen Kaiser

Der greise Kaiser Wilhelm I. persönlich legte 1887 den Grundstein des Kanals im Fundament des Turms. Für die Halle wurde schwarzer Labradorstein verwendet, aus dem die Sitzbänke unterhalb der Bronzereliefs in der Halle gefertigt wurden.

Der Leuchtturm Holtenau befindet sich am Nordufer der Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal in Kiel-Holtenau und dient seit 1895 als Einfahrtsfeuer. Der Turm ist Seezeichen und Gedenkstätte zugleich und zählt zu den schönsten Leuchttürmen Deutschlands, gewürdigt bereits auf einer 45-Cent-Marke der Leuchtturm-Serie. Errichtet wurde er auf einem kleinen Hügel, der aus dem Aushub des heutigen Nord-Ostsee-Kanals aufgeschichtet wurde.

Die Höhe des Holtenauer Leuchtturmes beträgt 20 Meter, inklusive des Leuchtfeuers 24 Meter. Die Nenntragweite seines Leuchtfeuers für Weiß betrug elf, für Rot neun und für Grün acht Seemeilen.

Restaurierte Gedenkhalle



Das Leuchtfeuer des Kieler Leuchtturms wies seit 1895 der Schifffahrt den rechten Weg. Heute kann hier der Kurs für ein gemeinsames Leben zu zweit bestimmt werden. Die restaurierte Gedenkhalle steht auf Anfrage als Trauzimmer zur Verfügung. Das Jubiläum wird am Sonntag, 21. Juni 2020 von 11 bis 17 Uhr im Maschinenmuseum in Kiel- Wik; Am Kiel-Kanal 44, gewürdigt.

Schriftliche Bestellungen bitte an den ersten Vorsitzenden des Vereins, Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel. Tel: 04340 / 4315; Fax: 04340 / 4318; E-Mail: info@kieler-philatelistenverein.de.