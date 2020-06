Tipp zum Wochenende: Beleg und Stempel zur Leonhardifahrt Bad Tölz

in Deutschland

by Birgit Freudenthal

Beleg mit Corona-Aufdruck: Leider kann der ursprünglich für den 27. Juni 2020 geplante Großtauschtag in Bad Tölz unter den Corona-Einschränkungen nicht durchgeführt werden. Auf einen Sonderstempel und einen Beleg müssen die Sammler aber nicht verzichten.

Immaterielles Kulturerbe



Mit dem Sonderstempel und der Sonderkarte möchte der Verein an die langjährige Geschichte der „Tölzer Leonhardifahrt“, einer Prozession mit Pferd und Wagen, erinnern. Die Bedeutung der Leonhardifahrt für Bad Tölz und weit darüber hinaus wurde im November 2016 mit der Erhebung zum „Immateriellen Kulturerbe der UNESCO“ besonders herausgestellt.

Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team wird den oben abgebildeten Sonderstempel „165 Jahre Tölzer Leonhardifahrt“ im Tölzer Stadtmuseum, Marktstraße 48, am 27. Juni in der Zeit von 10 bis 16 Uhr abgeben.

45-Cent-Briefmarke

Außerdem wird das Sortiment der Versandstelle Weiden dort angeboten. Vereinsmitglieder informieren übers Briefmarkensammeln.

2005 wurde eine Sondermarke zu 45 Cent zum Jubiläum „150 Jahre Tölzer Leonhardifahrt“ innerhalb der Serie „Brauchtum und Tradition“ herausgegeben. Die attraktive Marke, gestaltet nach einem Werbeplakat, erhielt die Michel-Katalognummer 2494 und erreichte eine Auflage von 9 Millionen Stück. Seit 2005 zierte diese Marke fast jedes Jahr eine Sonderkarte mit einem passenden Sonderstempel des Bad Tölzer Vereins. Die Sondermarke prägt das Vereinsleben und besonders die Großtauschtage in Bad Tölz und gefällt Sammlern auf der ganzen Welt.

Echt laufende Karten (über die Stempelstelle Weiden, Bestellungen über die Kontaktadresse nur bis 15. Juli 2020 möglich) werden zusätzlich mit einer 15-Cent „Blumenmarke“ frankiert. Diese Karte ist neben vielen älteren Vereinsbelegen (dabei mehrere Stempel zum Thema „Tölzer Leonhardifahrt“) auch auf der Webseite des Vereins zu sehen: www.briefmarkenfreunde-badtoelz-hausham.de.

Kontakt: Norbert Wittmann, Am Lettenholz 41, 83646 Bad Tölz, Tel.: 08041/4718; E-Mail: NorbertWittmann@online.de. Bei schriftlichen Anfragen bitte für Rückfragen Telefonnummer angeben und Rückporto beilegen.