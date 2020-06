Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Juli 2020

„Saluting Rock Royalty“, so verkündet es die Royal Mail. Am 9. Juli 2020 veröffentlicht die britische Post insgesamt 13 Briefmarken für Queen. Der Anlass: 1970, vor 50 Jahren, gründeten Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon einen der erfolgreichsten Musikexporte aus dem Vereinigten Königreich. Albumcover und Porträts Acht Sondermarken und einen Kleinbogen mit…