Tipp zum Wochenende: Turteltaube als Vogel des Jahres in Kaltenwestheim

Meiningens Philatelisten bleiben auch im Jahr 2020 der Tradition treu. Bis 2012 in unregelmäßigen Abständen, aber danach in Regelmäßigkeit bis heute, haben sie einen Sonderstempel in Zusammenarbeit mit der Thüringer Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön, einen Handwerbestempel zum Thema „Vogel des Jahres“ aufgelegt. In diesem Jahr machen Naturschützer und Philatelisten auf die Turteltaube aufmerksam.

Lebensräume gehen verloren

Seit 1980 sind fast 90 Prozent ihrer Bestände in Deutschland verloren gegangen. „Was der kleinen Taube fehlt, sind geeignete Lebensräume wie strukturreiche Wald- und Feldränder. Besonders durch die industrielle Landwirtschaft haben sich die Bedingungen für die Turteltaube verschlechtert“, so ist es auf der Webseite des Naturschutzbundes Deutschland zu lesen. Und, kaum zu glauben, aber die eigentlich weit verbreitete Taube wird gejagt, was zusätzlich Druck auf den Bestand ausübt.

Der Sonderstempel mit der Turteltaube ist dem UNESCO Biosphärenreservat Rhön gewidmet, als ein bedeutender Lebensraum dieser seltenen Vogelart. Abgeschlagen wird der Sonderstempel am 12. Juli 2020 im Eingangsbereich des Mehrzweckgebäudes in 98634 Kaltenwestheim.

Anzeige MICHEL

Vögel Europa 2017

ISBN: 978-3-95402-217-5

Preis: 69,80 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-217-5Preis: 69,80 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

Grosses Belegprogramm

Das Belegprogramm, das sicherlich alle Vogel-Thematiker interessieren dürfte, ist umfangreich: Zu diesem Vogel des Jahres erscheinen eine PLUS-Karte und zwei weitere Souvenirkarten, ein Souvenirumschlag, sowie drei Briefmarken Individuell.

Zu Gast ist ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team, das den Sonderstempel zum Vogel des Jahres und einen weiteren Sonderstempel zu „1225 Jahre Jubiläum Kaltenwestheim“ führen wird.

Kontakt: Matthias Reichel, Wohnpark 3, 98639 Rippershausen. E-Mail: reichel.matthias@t-online.de; www.meininger-briefmarkenfreunde.de.

© Beitragsbild: Meininger Briefmarkenfreunde