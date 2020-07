Briefmarken-Börse Sindelfingen abgesagt

Heft 8/20 Ihres BMS war gerade in der Druckerei, als die Absage der Internationalen Briefmarken-Börse Sindelfingen in der Redaktion einlangte. In der Meldung auf den Deutschland-Spiegel-Seiten hatten wir noch das erst am 17. Juli vorgestellte Hygienekonzept kurz angerissen, das die Messe Sindelfingen entwickelt hatte, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Kurz nach Drucklegung des Heftes informierte die Messe Sindelfingen über die Absage. Zur Begründung hieß es, zahlreiche Aussteller hätten sich „angesichts der einschränkenden Bedingungen aus verschiedenen Gründen gegen eine Teilnahme“ entschieden. Die BMS-Redaktion rechnet damit, dass Messen so lange unterbleiben müssen, bis ein Impfstoff in ausreichender Menge bereitsteht.

