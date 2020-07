MünzenMarkt 31 – e-Paper

in MünzenMarkt

by Stefan Liebig

2020 ist sicher kein einfaches Jahr für die Auktionshäuser – im MünzenMarkt 31 erhalten die Versteigerer die Gelegenheit, sich vorzustellen. Blättern Sie in unserem e-Paper oder lassen Sie sich die komplette Sonderveröffentlichung einfach kostenlos nach Hause schicken. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise durch die namhaften Häuser der Münzexperten. Sie stellen ihr Unternehmen und ihr Portfolio ausführlich vor und zeigen, dass sich ihre Kunden auch in Krisenzeiten auf eines verlassen können: Mit ihren eigenen Fachleuten gründen die Auktionshäuser auf einem stabilen Fundament, auf dessen Grundlage sie trotz aller aktuellen Probleme optimistisch in die Zukunft blicken können.

Die Vielfalt der unterschiedlichen Schwerpunkte beeindruckt bei dieser komprimierten Marktübersicht. Ob live oder online – jedes Unternehmen setzt auf eine zukunftsträchtige Mischung aus Erfahrung, Marktkenntnis und Mut zu neuen Konzepten.

Bestellung:

Sie können Ihren MünzenMarkt 31 auch bei unserem Vertrieb unter 0551/901-520 bestellen und erhalten ihn kostenlos direkt nach Hause.

Wir wünschen Ihnen viel Lesespaß und wertvolle Informationen mit dem neuen MünzenMarkt 31.