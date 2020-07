Jugend: Instagram-Account – Frist für Veranstaltungen verlängert

Der Deutschen Philatelisten-Jugend ab sofort bei Instagram und Facebook folgen: Die Deutsche Philatelisten-Jugend (DPhJ) ist mit einer eigenen Präsenz bei Instagram sowie bei Facebook vertreten. Beide Präsenzen ergänzen die bisher bestehende DPhJ-Facebook-Gruppe.

„Wir möchten unseren Auftritt in den sozialen Medien ausbauen und unser Profil als Jugendverband an dieser Stelle stärken“, erläutert Projektleiter Dittmar Wöhlert das Vorhaben. So sei geplant, von zentralen Veranstaltungen live in den neuen Präsenzen zu berichten, so dass die Besucher das Gefühl haben, direkt dabei sein zu können. Sicherlich eine Idee, wie man die Beschränkungen durch die Corona-Auflagen zumindest abfedern kann.

Tag der Jungen Briefmarkenfreunde – Veranstaltungsfrist verlängert

Die Deutsche Philatelisten-Jugend verlängert außerdem den Zeitraum, in dem geförderte Veranstaltungen zum Tag der Jungen Briefmarkenfreunde stattfinden können, bis zum 30. November 2020. Einige Veranstaltungen, wie in Hermeskeil, Amberg oder Salzwedel sind bereits geplant. Zur Unterstützung der Pressearbeit bietet die Deutsche Philatelisten-Jugend einen Muster-Pressetext an, der von der Webseite www.tdjb.info heruntergeladen werden kann.

