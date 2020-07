Feuerwehrfahrzeuge: Vier Stempel der Philatelisten-Jugend

In den nächsten Wochen spielt das Thema Feuerwehr eine Rolle in der Philatelie, erscheinen in Deutschland am 6. August 2020 doch die neuen Jugendmarken. Abgebildet sind darauf drei Feuerwehrfahrzeuge aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Junge Briefmarkenfreunde

Wenn die Deutsche Philatelisten-Jugend (DPhJ) vier Zentralveranstaltungen abhält, wird der Tag der Jungen Briefmarkenfreunde 2020 mit den diesjährigen Jugendmarken verknüpft. Man ließ vier Sonderstempel auflegen, die in Sonderpostfilialien angeboten werden. Auch darauf sind Feuerwehrautos zu sehen.

Einen Sonderstempel gibt es am 8. August im baden-württembergischen Riedlingen. Veranstaltungsort ist Hüblers Feuerwehrmuseum in der Mühlgasse 15, 88499 Riedlingen. Das „Erlebnis: Briefmarken“-Team Pforzheim der Deutschen Post ist von 10 bis 17 Uhr anwesend.

Außerdem kann man im Feuerwehrmuseum eine Briefmarkenausstellung besuchen. Für Kinder finden ein Malwettbewerb und eine Postrallye statt.

Mit der Nummer 15/098 kann der Riedlinger Stempel zudem bei folgender Adresse bezogen werden: Deutsche Post AG Niederlassung Multikanalvertrieb, Sonderstempelstelle, Brief: 92627 Weiden, Fracht: Franz-Zebisch-Straße 15, 92637 Weiden.

Im Feuerwehr-Erlebnis-Museum Hermeskeil, Rheinland-Pfalz, wird am 9. August ein Sonderstempel abgeschlagen. Auch dort wird eine Briefmarkenausstellung eingerichtet. Die Adresse lautet: Am Markt 2, 54411 Hermeskeil. Vor Ort ist das „Erlebnis: Briefmarken“-Team Hanau zwischen 10 und 17 Uhr. Für einen Stempelauftrag in Weiden gilt die Nummer 15/099.

Am 29. August trägt ein Sonderstempel die Adresse Ambergs. Er wird in einem Postzelt auf dem Multifunktionsplatz in der Bahnhofsstraße, 92224 Amberg, angeboten. Das Erlebnis: Briefmarken“-Team Nürnberg weilt von 9 bis 16 Uhr in der bayerischen Stadt. Erwerben lässt sich zudem ein Sonderumschlag. Auch der Stempel aus Amberg ist in Weiden bestellbar. Die Nummer lautet 16/105.

Pretzier ist ein Ortsteil von Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Am zwölften September bekommt man dort zwischen 9 und 16 Uhr einen Sonderstempel im Feuerwehrhaus. Es befindet sich in der Pretzierer Dorfstraße 10, 29410 Hansestadt Salzwedel, OT Pretzier.

Briefmarkenpräsentation

Auch in Berlin geht es am 11. August um Feuerwehrautos. Im Feuerwehrmuseum Berlin in der Veitstraße 5, 13507 Berlin, erfolgt die Übergabe der drei neuen Briefmarken aus der Serie „Für die Jugend“ mit dem Titel „Historische Feuerwehrfahrzeuge“. Aus diesem Anlass schlägt das „Erlebnis: Briefmarken“-Team Berlin zwischen 14 und 18 Uhr einen Sonderstempel ab.

Für die Bestellung des Stempels unter der Nummer 15/100 gilt die Adresse: Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Berlin 1, Sonderstempelstelle, Brief: 11508 Berlin, Fracht: Eresburgstr. 21, 12013 Berlin.

Mehr über die kommenden Jugendmarken der Deutschen Post lesen Sie in Ihrem BMS 8/2020. Das Heft erscheint am 31. Juli 2020. Abonnenten erhalten es bereits etwas früher. Sie sparen außerdem bares Geld.

Abbildungen Stempel Amberg und Salzwedel sowie Umschlag Amberg: DPhJ