Blume aus den Niederlanden

Die Freimarke zu 2,70 Euro mit dem Habichtskraut liegt in einer neuen Auflage vor. Wie Dr. Matthias Schellhorn von der Bundesarbeitsgemeinschaft RSV meldete, entstand sie eindeutig bei Johan Enschedé in den Niederlanden und nicht in der Bundesdruckerei, die bislang alle Blumen-Rollenmarken gefertigt hat.

