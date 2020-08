Tipp zum Wochenende: Feuerwehrautos in Stendal

Das Landesfeuerwehrmuseum Sachsen-Anhalt in Stendal und der Briefmarkenverein Stendaler Roland planen vom 6. bis 8. August 2020 von 9 bis 16 Uhr eine gemeinsame Veranstaltung mit einem Tag der offenen Tür zur Herausgabe der neuen Jugendmarken zum Thema Feuerwehrfahrzeuge.

Im Museum sind unter anderem die Original-Feuerwehrfahrzeuge der neuen Zuschlagsmarkenmotive zu sehen. Zum Tag der offenen Tür ist eine Briefmarkenschau zum Thema Feuerwehr geplant. Erhältlich ist ein Briefumschlag (A6) und ein Briefmarken-Schmuckblatt (A4). Der Stendaler Verein hat vier Schmuckumschläge mit passenden Motiven aufgelegt. Besucher sollten vorsorglich ihre Mund-Nasen-Maske für die Indoor-Angebote dabeihaben. Das „Erlebnis: Briefmarken“-Team Hannover wird am 6. August von 10 bis 16 Uhr und am 7. August von 9 bis 13 Uhr vor Ort sein und einen Handwerbestempel führen sowie die Ersttagsstempel für die neuen Jugendmarken.

Kontakt für Bestellungen: Bitte per Mail an eberhard.werner@web.de.

