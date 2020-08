Tipp: Weihnachtsmarke der Deutschen Philatelistenjugend

Auf Weihnachtsgru√üpost geh√∂ren Weihnachtsmarken, klare Sache. Dachte sich auch die Deutsche Philatelistenjugend (DPhJ) und kreierte fr√ľhzeitig eine Marke Individuell f√ľr Weihnachten 2020, die bei der Deutschen Post in Auftrag gegeben wurde.

Sammler und nat√ľrlich Weihnachtsbriefschreiber, welche die Jugendarbeit in der Philatelie unterst√ľtzen m√∂chten, k√∂nnen die Weihnachtsmarke bereits ab Ende August 2020 bestellen und damit zur Finanzierung der DPhJ beitragen. Bildlich gesprochen, verbindet die DPhJ-Weihnachtsmarke die Zuschlagsmarken Weihnachten und F√ľr die Jugend, auch wenn als Nominal nur die 80 Cent Frankaturwert zu lesen sind. Die Jugendweihnachtsmarke entsteht in Bogen zu 20 St√ľck und zeigt ein stimmungsvolles Motiv mit den Maskottchen der Jugendorganisation.

PHILAPRESS wird dieses Jahr seinen Weihnachtsgruß an Autoren und Anzeigenkunden mit der Weihnachtsmarke der DPhJ versenden und damit die Jugendarbeit in der Philatelie fördern. Verlag und Redaktion hoffen auf viele Nachahmer.

Kontakt und Bestellungen: Heinz‚ÄąWenz, Henneystra√üe 35A, 54293 Trier, Tel. 0651/64558, wenz@dphj.de, www.dphj.de. tb

© Beitragsbild: DPhJ