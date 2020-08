Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im September 2020

Realistische Kunst ist das Thema des Titelbeitrags im BRIEFMARKEN SPIEGEL September: Autor Dietrich Ecklebe nimmt Sie mit in die griechische Antike und zeigt Meisterwerke der ersten europ√§ischen Hochkultur auf Briefmarken. Um Meisterwerke geht es auch im Beitrag von Redakteur Stefan Liebig: Und zwar um gro√ümeisterlich gespielte Schachpartien w√§hrend der Schacholympiade in Siegen im Jahr 1970 ‚Äď und es gibt nicht nur postalische Belege f√ľr Sammler, die Olympiade hatte viel mehr zu bieten. Autor Jan Sperhake beleuchtet im Ansichtskarten-Spiegel, warum es eigentlich so viele Bismarckt√ľrme in Deutschland gibt.

Nach so viel spannenden Themen k√∂nnen Sie sich auf Relaxen mit Zinnober Zacke freuen ‚Äď denn er findet „eine Kiste voller Langeweile“. Ob das Dr. Phil wohl auch so sieht? Die Briefmarke des Monats kommt dieses Mal aus Liechtenstein und zeigt in wirklich au√üergew√∂hnlicher Form (und Beschaffenheit) die Wichtigkeit des Themas „Recycling“. Au√üerdem liefert die September-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL viele weitere spannende Artikel aus der Welt der Philatelie. Und nat√ľrlich fehlen auch unsere festen Rubriken ‚ÄěM√ľnzen-‚Äú, ‚ÄěMarkt-‚Äú und ‚ÄěAuktions-Spiegel‚Äú ebenso wenig wie Neuigkeiten von der Aero- und der Polarphilatelie. Im aktuellen Teil liefert der BMS alle Daten zu nationalen und internationalen Neuheiten im September. Weitere philatelistische Informationen im Sammelgebiet Deutschland und Panorama-Spiegel sowie die neuesten Stempel runden das Servicepaket des Heftes ab. Wir w√ľnschen Ihnen viel Spa√ü und spannende Erkenntnisse bei der Lekt√ľre des neuen Heftes des BRIEFMARKEN SPIEGEL!

Realistische Kunst

Der griechischen √úberlieferung nach erblickte der G√∂ttervater Zeus auf der Insel Kreta das Licht der Welt. Sp√§ter verliebte er sich in die ph√∂nizische K√∂nigstochter Europe und entf√ľhrte sie in Gestalt eines wei√üen Stieres nach Kreta, wo dem Paar drei S√∂hne geboren wurden. Autor Dietrich Ecklebe¬†nimmt Sie mit in antike Gefilde und zeigt Belege der ersten Hochkultur Europas.

Die Könige der Krönchenstadt

Redakteur Stefan Liebig, selbst im Kreis Siegerland-Wittgenstein zum Schachspieler geworden, schildert die Hintergr√ľnde zur Schacholympiade in Siegen. Zum 50-j√§hrigen Jubil√§um der Veranstaltung, an der die gesamte schachliche Weltelite inklusive Bobby Fischer teilnahm, befragte der Autor, der selbst erst nach der Olympiade geboren wurde, Mitglieder aus dem Helferteam, zeigt Sammlerst√ľcke und historische Fotos.

‚ÄěDeutschen Dank sollen sie k√ľnden‚Äú

Wer ist wohl noch nie auf einem gewesen? Die Bismarckt√ľrme bieten sch√∂ne Ausblicke √ľber St√§dte und Landschaften in ganz Deutschland. Autor Jan Sperhake geht der Frage nach, wieso der der ‚ÄěEiserne Kanzler‚Äú nach seinem Tode eine derartig beispiellose architektonische Ehrung erfuhr, von der auch viele Ansichtskarten zeugen.

