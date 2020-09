Tipp zum Wochenende: Dampflokbelege Meiningen

Wie erst heute, am 4. September 2020, der √Ėffentlichkeit mitgeteilt wurde, ist der bekannte deutsche Cartoonist und Zeichner Uli Stein in der vergangenen Woche gestorben. Stein, der mit seinen oft auch schwarzhumorigen Cartoons in ganz Europa erfolgreich war, hatte in der Vergangenheit auch mehrere Briefmarkenausgaben f√ľr die Schweizer und die Deutsche Post gestaltet. Er wurde‚Ķ