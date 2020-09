Tipp zum Wochenende: Feuerwehrexponat zum TdJB in Pretzier

in Deutschland

by Birgit Freudenthal

Junge Briefmarkenfreunde Pretzier stellen sich in Feuerwache vor: Im Rahmen einer Zentralveranstaltung zum ‚ÄěTag der Jungen Briefmarkenfreunde‚Äú (TdJB) pr√§sentieren die Jungen Briefmarkenfreunde Pretzier am 12. September von 9 bis 16 Uhr den Sonderstempel mit dem Motiv ‚ÄěLF 16 MB‚Äú in der Feuerwache Pretzier, einen Beleg und eine Briefmarkenschau.

Exponat zum Thema Feuerwehr

Unter anderem das neu entstandene Exponat mit dem Thema: ‚ÄěVorsicht hei√ü! Br√§nde, Brandschutz, Feuerwehr“ wird gezeigt. Die 24 Rahmen entstanden w√§hrend des Projektes, mit dem die Jugendgruppe den dritten Preis bei der diesj√§hrigen Ausschreibung des F√∂rderpreises der Stiftung Deutsche Jugendmarke erhalten hat. Zahlreiche Sammler haben die Pretzierer Gruppe dazu Marken und Belege gespendet.

Die Veranstaltung ist von 9 bis 16 Uhr ge√∂ffnet. Die Freiwillige Feuerwehr Pretzier plant eine L√∂schvorf√ľhrung, sofern die Corona-Schutzma√ünahmen dieses zulassen. Als kulturellen Abschluss des Tages werden alle Interessenten zu einer Kirchenf√ľhrung in die Winterfelder Kirche eingeladen. Sie beginnt um 17 Uhr. Pfarrer Andreas Henke entf√ľhrt die Teilnehmer in das Innere des Kirchenschiffes und zeigt die Kirche von einer Seite, die nicht jedem Besucher offenbart wird.

√úberraschung f√ľr die G√§ste

Eine besondere √úberraschung erwartet die G√§ste. Der Verein zur F√∂rderung der Philatelie und Postgeschichte aus Magdeburg, der die Jungen Briefmarkenfreunde Pretzier unterst√ľtzt, hat die Corona-Zeit genutzt und etwas ganz Besonderes vorbereitet, auf das die Besucher sehr gespannt sein k√∂nnen.

Am 12. September wird ein ‚ÄěErlebnis: Briefmarken“-Team vor Ort erwartet. Am Informationsstand der Briefmarkenfreunde kann ein Sonderumschlag erworben werden. Er zeigt die Pretzierer Feuerwache und kostet 2,90 Euro plus Porto und Verpackung. Ansprechpartner der Veranstaltung ist Carmen Kauffmann, Telefon 0173/4747192, Mail: carmen-kauffmann@t-online.de.

