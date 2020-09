Tipp zum Wochenende: Rang 3-Schau in Hamburg

Corona zum Trotz: Zum 100. Jahrestag der Vereinsgr√ľndung des Harburger Briefmarkensammlervereins am 20. September 1920 findet am 19. und 20. September 2020 eine Wettbewerbsausstellung in Rang 3 nach den Richtlinien des BDPh statt.

Alle drei Jahre Artur-Gramsch-Preis

Sammlerinnen und Sammler aus ganz Deutschland haben ihre Exponate in Harburg angemeldet. Bereits am 19. September wird w√§hrend des Festabends der 20. ‚ÄěArtur-Gramsch-Leistungspreis‚Äú verliehen. Gramsch gr√ľndete vor 100 Jahren den Verein. Dieser Preis wird nur jedes dritte Jahr vom Harburger Briefmarkensammler-Verein an Personen, die sich um die Philatelie verdient gemacht haben, vergeben.

Am 20. September findet parallel zur Ausstellung der ‚ÄěTag der Briefmarke‚Äú f√ľr den Philatelistenverband Norddeutschland statt. Das Sonderpostamt f√ľhrt den zu diesem Anlass gestalteten Sonderstempel.

Preis ‚ÄěModerne Philatelie‚Äú

Alle Sammlerinnen und Sammler, die ein Exponat mit Material der vergangenen 20 Jahre ausstellen, nehmen zudem automatisch am ‚ÄěPreis Moderne Philatelie‚Äú teil. Bronze, Silber und Gold werden je einmal vergeben. Aufgelegt werden zwei Ganzsachen Individuell; au√üerdem wird der Markenbogen mit zehn verschiedenen Harburg-Motiven weiterhin angeboten, der bereits im Fr√ľhjahr aufgelegt wurde.

Ein Sonderpostamt des ‚ÄěErlebnis: Briefmarken‚Äú-Teams ist an beiden Tagen vor Ort und hat zwei Sonderstempel dabei, sowie ein umfangreiches Briefmarkensortiment.

Kontakt: Peter Perlbach, Wroostweg 32, 21077 Hamburg; Tel.: 040 / 52982815 oder 040 / 7635817. E-Mail: Peterperlbach@gmx.de.

© Beitragsbilder: Briefmarkensammlerverein Harburg, Sonderganzsachen Individuell