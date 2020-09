Tipp zum Wochenende: Deutsch-niederländischer Tauschtag

by Birgit Freudenthal

Der traditionsreiche deutsch-niederländische Tauschtag findet 2020 am 26. September in Hesel statt.

Die Halle, die Philatelisten von der 2019 durchgeführten Nordwestdeutschen Sammler-Börse her kennen, ist mit rund 600 Quadratmetern Fläche groß genug, damit alle Besucher den nötigen Sicherheitsabstand einhalten können.

Tausch und Tag der Briefmarke

Das Dorfgemeinschaftshaus in Jemgum misst dagegen nur 300 Quadratmeter. Daher musste die Veranstaltung von Jemgum nach Hesel, An der Fabrik 15, umziehen. Am 26. September laden die Briefmarkenfreunde Leer von 8 bis 14 Uhr nicht nur zum Großtauschtag, sondern auch zum Tag der Briefmarke ein, der dieses Jahr dem 75. Jahrestag der Befreiung der Stadt durch kanadische Truppen gewidmet ist.

Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team ist vor Ort und bringt einen Sonderstempel mit, der bestens zur Sondermarke 75 Jahre AM Post-Marken passt. Der Verein legt einen Schmuckumschlag mit historischem Foto auf.

Kontakt: Oswald Janssen, Am Helling 11, 26802 Moormerland, Tel. 04954 / 6346, Oswald.Janssen(at)t-online.de, www: briefmarkenfreunde-leer.de.

© Beitragsbild: Briefmarkenfreunde Leer, Schmuckumschlag mit Sonderstempel