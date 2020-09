Aktionstag zur Loreley-Sondermarke

Am 3. Dezember 2020 erscheint ein weiterer Philatelie-Block. Er enth√§lt die am selben Tag nassklebend in Zehnerbogen verausgabte Sondermarke zum 50. Jahrestag des Kniefalls Willy Brandts in Warschau. Dar√ľber informierte die Deutsche Post. Da der Block eindeutig als Philatelie-Block beschrieben wird, ist er nur √ľber die Philatelieschiene, aber nicht √ľber die Postfilialen erh√§ltlich. Die Sto√ürichtung,‚Ķ