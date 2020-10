Seit Juli kann in der Gemeinde Utting am Ammersee, knapp 50 Kilometer westlich von M√ľnchen, ein 17000 Quadratmeter gro√ües Pflanzen-Labyrinth begangen werden. Von oben betrachtet zeigt es ein Portr√§t des Komponisten Ludwig van Beethoven. Das Landwirte-Ehepaar Corinne und Uli Ernst hatte im April eine Pflanzenmischung ausges√§t. Sie enthielt neben Sonnenblumen-, Mais-, Malven-, Bohnen- auch Hanfsamen.

Ob der Klaviervirtuose jemals Cannabis in getrockneter Form konsumiert hat ist nicht √ľberliefert. Auch hatte sich die Stilrichtung der psychedelischen Musik zu Beethovens Zeiten noch nicht entwickelt. Dennoch kreierte der f√§r√∂ische K√ľnstler Hei√įrik √° Heygum zum 250. Geburtstag des Sch√∂pfers von Sinfonien und Klaviersonaten einen Markenblock, der derartiges nahelegt. Auf dem 44-Kronen-Wert, der seit dem 21. September im Umlauf ist, wird Beethoven in f√§r√∂ischer Nationaltracht gezeigt. Umgeben wird er von allerlei Blumen und Tieren, die auf den F√§r√∂er zu Hause sind. Ein Papageientaucher sitzt auf seiner Schulter und fl√ľstert ihm etwas ins Ohr.

Kosmischer Orgelsound

Die Psychedelic-Rockband Brainticket unterbricht an einer Stelle ihres Deb√ľtalbum ‚ÄěCottonwoodhill‚Äú aus dem Jahr 1971 ihren kosmischen, von Regenrauschen und affen√§hnlichen Schreien begleiteten Orgelsound um das Hauptmotiv von Ludwig van Beethovens f√ľnfter Sinfonie einzuarbeiten. Nach einem kurzen Moment der Stille setzt erneut der kraftvolle Synthesizer ein. Cottonwoodhill soll unter Einnahme von LSD entstanden sein, die Musiker spielten sich in Trance.

Psychedelische Musik ist eine Variante der Rockmusik, die sich Mitte der 1960er-Jahre in Gro√übritannien und den USA entwickelte. Auch zahlreiche bekanntere Bands als Brainticket spielten Titel ein, die dem Psychedelic Rock zuzurechnen sind: ‚ÄěWhite Rabbit‚Äú von Jefferson Airplane, ‚ÄěEight Miles High‚Äú von Byrds, ‚ÄěPurple Haze‚ÄĚ von Jimi Hendrix und auch ‚ÄěLucy in the Sky with Diamonds‚ÄĚ von den Beatles. Wenn man die Anfangsbuchstaben der Substantive des letzten Liedes zu einem Akronym zusammenfasst, ergibt das die Droge LSD.

Musikaffiner, vielseitig interessierter K√ľnstler

Stimmig und passend zu ihrer Musik entwarfen viele Bands auch psychedelische Konzertank√ľndigungen und Plattencover. Einige dieser Plakate und Plattenh√ľllen haben es in der Zwischenzeit sogar zu Markenehren gebracht.

Hei√įrik √° Heygum wurde 1983 in T√≥rshavn, der Hauptstadt der F√§r√∂er, geboren. Der vielseitige f√§r√∂ische K√ľnstler malte Aquarelle, illustrierte B√ľcher und Alben-Cover f√ľr isl√§ndische Musiker und f√ľhrte Regie bei mehreren Kurzfilmen und Musikvideos. Bei der Gestaltung des Beethoven-Blocks scheint der musikaffine K√ľnstler sich bewusst oder unbewusst von psychedelischen Kl√§ngen hat leiten lassen. Das eigenwillige Motiv mit Blumen im Haar, V√∂geln auf den Schultern, umgeben von einem Schaf und einem Seestern, ist unsere Marke des Monats Oktober.

