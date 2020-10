Tipp zur Woche: 50 Jahre Seilbahn Thale

Charly Brown und Snoopy feiern den 70. Am 2. Oktober 1950 erblickten eine Gruppe rundköpfiger Kinder und ein Beagle das Licht der Welt oder besser: Sie wurden in den USA und später auch in der ganzen Welt präsentiert. Im Laufe der Zeit kamen weitere Charaktere dazu. Auch Erwachsene haben große Freude an den lustig gezeichneten Erlebnissen der Peanuts. Die so erstaunlich lebensnahen…

Neuheiten Oktober 2020: Design, Sagen, Fu√üball und Religion Am 1. Oktober erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post AG. Design aus Deutschland: Karl Dittert-Kaffeeservice In der Reihe ‚ÄěDesign aus Deutschland‚Äú geht es am 1. Oktober 2020 um den Produktdesigner Karl Dittert. Er gilt als einer der renommiertesten deutschen Industriedesigner der zweiten H√§lfte des 20. Jahrhunderts. Die Briefmarke dieses Monats zeigt‚Ķ