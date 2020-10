Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im November 2020

Corona hat auch den Philatelisten-Kalender auf den Kopf gestellt. Doch die Sammler sind dabei, sich ihren Platz zur√ľckzuerobern.¬†Redakteurin Birgit Freudenthal nimmt im Einblick Stellung zu dem Thema.¬†‚ÄěDas chint von P√ľlle‚Äú¬†ist das Titelthema des BRIEFMARKEN SPIEGEL im November √ľberschrieben. Haben Sie schon eine Idee, √ľber wen Dieter Heinrich da schreibt? Kleiner Tipp: Es geht um einen fr√ľhen Europ√§er! 50 Jahre Flugrettung w√ľrdigt Autor Harald Kuhl in seinem Beitrag zum Jubil√§um. Und Zinnober Zacke bekommt nicht nur philatelistisches Wissen vermittelt, sondern zementiert auch seine geographischen Kenntnisse. Die Briefmarke des Monats ist dieses Mal eine deutsche Weihnachtsmarke, die Ihnen Marius Prill vorstellt.

Dar√ľber hinaus liefert die November-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL viele spannende Artikel aus unseren festen Rubriken¬†‚ÄěPolarphilatelie‚Äú,¬†‚ÄěKlassische Philatelie‚Äú,¬†‚ÄěM√ľnzen-‚Äú, ‚ÄěMarkt-‚Äú und ‚ÄěAuktions-Spiegel‚Äú. Weitere philatelistische Informationen im Sammelgebiet Deutschland,¬†alle Neuigkeiten aus Europa und √úbersee, der¬†Panorama-Spiegel sowie die neuesten Stempel runden das Servicepaket des Heftes ab.

 

Wir w√ľnschen Ihnen viel Lesespa√ü bei der Lekt√ľre des neuen Heftes des¬† BRIEFMARKEN SPIEGEL ¬†‚Äď und freuen uns auch √ľber Ihre R√ľckmeldungen!

‚ÄěDas chint von P√ľlle‚Äú

In Italien hei√üt er, nach der Herkunft seiner staufischen Vorfahren, ‚ÄěFederico die Svevia‚Äú (Friedrich von Schwaben); in Deutschland nannte man ihn, nach seinem in S√ľditalien gelegenen Geburtsort, das ‚Äěchint von P√ľlle‚Äú (Kind Apuliens): mit Friedrich II. von Hohenstaufen wurde vor 800 Jahren ein Europ√§er zum r√∂misch-deutschen Kaiser gekr√∂nt. Dieter Heinrich erinnert an einen der bedeutendsten Herrscher des Sp√§tmittelalters.

Fliegende Retter

Am 1. November 1970 wurde in M√ľnchen Deutschlands erster ziviler Rettungshubschrauber offiziell in Dienst gestellt. Zum Jubil√§um gibt die Deutsche Post eine Gedenkganzsache heraus, die an die Gr√ľndung der Luftrettung in Deutschland vor 50 Jahren erinnert. Harald Kuhl berichtet √ľber ein interessantes Sammelgebiet.

Liegt Grenada am Bodensee?

Zinnobers geographisches Wissen wird auf die Probe gestellt und Dr. Phils Blutdruck steigt, ob der Frage, wo sich Grenada befinde. Doch wie (fast) immer, gelingt es den beiden Unklarheiten auszur√§umen und philatelistische Erkenntnissen zu erlangen beziehungsweise weiterzugeben. Was man so alles herausfinden kann, wenn man sich intensiv mit Belegkisten besch√§ftigt …

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis:  

