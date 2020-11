Mythos Fritz Walter

Heute, am 29. Oktober 2020, sind die sieben endg√ľltig letzten Briefmarken-Ausgaben von Island erschienen. Dies teilte die arg zusammengeschrumpfte Philatelieabteilung der isl√§ndischen Post am 27. Oktober in einer aus einem einzigen Satz bestehenden Verlautbarung auf ihrer Internetseite mit: ‚ÄěDies ist die letzte Ausgabe der isl√§ndischen Briefmarken f√ľr immer‚Äú. Entsprechende Pl√§ne waren bereits vor anderhalb Jahren‚Ķ