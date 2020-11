Tipp: Belege zur Deutschen Einheit

Keine Sorge, Corona dient nur zum Einstieg, wir möchten Sie nämlich von dem allesbeherrschenden Thema ablenken und Ihnen zeigen, wie spannend und aktiv die Philatelie auch in diesen Krisenzeiten ist: Wir liefern Ihnen spannende Einblicke ins Auktionsgeschehen und einige Highlights aus der nach wie vor aktiven Auktionsszene. Und auch die Vereine lassen sich nicht unterkriegen:…

Am 2. November erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post AG. Weihnachten: Kirchenfenster ‚Äď Geburt Christi Auch 2020 zeigt die Zuschlagsmarke der Deutschen Post in der Serie ‚ÄěWeihnachten‚Äú ein Kirchenfenster, das die ‚ÄěGeburt Christi‚Äú thematisiert. Im Oktober des vergangenen Jahres war ein Kunstwerk aus der Kathedrale Notre Dame in Chartre auf einem‚Ķ