Weihnachtsmarke mit App aus Neuseeland

Auch in diesem Jahr hat die Citipost zu Weihnachten wieder besondere Konturbriefmarken herausgebracht, die von den regul√§ren quadratischen Formen abweichen. Ob Weihnachtskugel, Gl√∂ckchen oder Stern, die sch√∂nen Weihnachtsbriefmarken sind das Highlight f√ľr Ihre Weihnachtspost. Die Briefmarken erhalten Sie im 10er-Markenheftchen wie gewohnt in allen teilnehmenden Service Points oder auf der Internetseite der Citipost.

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie hat ein Tier in √Ėsterreich eine besondere Rolle erhalten: Der Babyelefant. Er erinnert an den Sicherheitsabstand, zu dem Experten aus der Wissenschaft und Regierungen aufrufen. Etwa so gro√ü, wie ein Elefant kurz nach der Geburt, n√§mlich ungef√§hr einen Meter, ist die Distanz, die Menschen an √∂ffentlichen Orten, in Superm√§rkten oder an‚Ķ