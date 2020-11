Tipp zum Wochenende: Weihnachtspost aus dem Erzgebirge

Das Partnerschaftskomitee e.V. aus Rittersgr√ľn gibt am 29. November 2020 wieder Weihnachtssonderbriefe heraus. Anlass die ehrw√ľrdige Vorbereitung der 13. Rittersgr√ľner Mettenschicht.

Aufgrund der Pandemiesituation ist es allerdings nicht sicher, ob und wie die Mettenschicht in der evangelisch-lutherischen Dorfkirche zu Rittersgr√ľn stattfinden kann. Aus Heimatverbundenheit m√∂chte das Partnerschaftskomitee in dieser nicht einfachen Zeit an den popul√§ren Heimatdichter und Lieds√§nger in erzgebirgischer Mundart, Anton G√ľnther, erinnern. Denn Anton G√ľnther war es, der im Jahre 1918 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs den Menschen im Erzgebirge mit seinem Lied: ‚ÄěLoo√üt ons wieder Weihnachtn feiern‚Äú in seiner Gottesgaber Mundart neuen Mut geben wollte. Nach der Gr√ľndung der Tschechoslowakei zogen nun nach und nach tschechische Beamte in die Rath√§user der Grenzregion ein. Alle amtlichen Schreiben und Dokumente mussten fortan zweisprachig verfasst werden.

Tagesstempel tschechisch und deutsch

Selbst die Tagesstempel der Post wurden in einer √úbergangszeit mit Ortsnamen in tschechischer und deutscher Sprache angefertigt. Anton G√ľnther stimmte mit seiner Liedpostkarte Nr. 55 auf das bevorstehende erste Weihnachtsfest unter neuen politischen Bedingungen ein. Das Bild der historischen Karte 55 wurde f√ľr den neuen Zwei-L√§nder-Brief verwendet.

Der Sonderbrief wird neben einer 80 Cent Marke Individuell der Deutschen Post zus√§tzlich mit der neuen tschechischen Weihnachtsmarke, Wertstufe ‚ÄěB‚Äú europaportogerecht frankiert sein. Die Marken werden au√üerdem mit dem neuen Weihnachtssonderstempel der Tschechischen Post im Postamt Bozi Dar abgeschlagen.

Attraktives Belegprogramm

Zus√§tzlich wird es einen Weihnachtsbrief f√ľr das Inland in Din A 6 Format geben. Die Sonderpostbelege (zusammen 17,50 Euro) gibt es nur auf Bestellung und werden per Post dem Empf√§nger zugestellt. Echt gelaufen ist bei Entrichtung einer Zusatzgeb√ľhr f√ľr den Transport nach Bozi Dar von 2 Euro ebenfalls m√∂glich. Dar√ľber hinaus sind zwei K√ľnstleransichtskarten im Angebot, die als Maximumkarte verwendet werden k√∂nnen.

Bestellung: Partnerschaftskomitee, Arnoldshammer 3, 08359 Breitenbrunn. E-Mail: arnoldshammer@t-online.de.

© Beitragsbild: Partnerschaftskomitee