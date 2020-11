Deutsche Post stempelt auch zukünftig

Völlig unerwartet starb der 32-jährige Schauspieler und Kampfsportler Bruce Lee am 20. Juli 1973. Am Morgen war er noch als gesunder Mann aufgestanden. Nach einem anstrengenden Arbeitstag starb er abends an einer Hirnschwellung. Nach seinem Tod verbreiteten sich zahlreiche Erklärungen für sein Ableben. Bereits zwei Monate zuvor litt Lee an einem Hirnödem, berichtete das Musikmagazin…