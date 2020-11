Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Dezember 2020

Chefredakteur Torsten Berndt ¬†erkl√§rt im Einblick, wieso die Philatelie in diesem Jahr in beeindruckender Manier St√§rke zeigt und sogar besser abschneidet als einige andere Bereiche des √∂ffentlichen Lebens. Dar√ľber hinaus bietet das letzte 2020er-Heft gewohnt abwechslungsreiche Themen. Diese reichen von russischen Sakralbauten ( Dietrich Ecklebe ) √ľber die Stunde Null (Peter Platz) bis zu Ansichtskarten mit Igeln ( Jan Sperhake ).¬† ¬†

Luftpost und Polarseite sind ebenso wie Zinnober Zacke vertreten und auch die Briefmarke des Monats , die dieses Mal aus Luxemburg kommt, fehlt nat√ľrlich nicht in der Dezember-Ausgabe.¬†¬†

Dar√ľber hinaus liefert die Nr. 12/2020 des BRIEFMARKEN SPIEGELs viele spannende Artikel aus den festen Rubriken ‚ÄěKlassische Philatelie‚Äú, ‚ÄěM√ľnzen-‚Äú, ‚ÄěMarkt-‚Äú und ‚ÄěAuktions-Spiegel‚Äú. Weitere philatelistische Informationen im Sammelgebiet Deutschland, alle Neuigkeiten aus Europa und √úbersee, der Panorama-Spiegel sowie die neuesten Stempel runden auch dieses Heft ab.

 

Wir w√ľnschen Ihnen viel Lesespa√ü bei der Lekt√ľre des neuen BRIEFMARKEN SPIEGEL s!

 

Nat√ľrlich m√∂chten wir uns auch f√ľr ein weiteres Jahr der Treue bei Ihnen bedanken und w√ľnschen Ihnen ein ‚Äď den Umst√§nden entsprechend ‚Äď angenehmes und vor allem gesundes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein hoffentlich positives Jahr 2021,

Ihre BMS-Redaktion! 

Auftakt in Kiew

Autor Dietrich Ecklebe widmet sich im Titelthema dieses Heftes den fr√ľhen Sakralbauten des russischen Zarenreichs. Unter anderem stellt er dabei auch die Kiewer Sophien-Kathedrale vor. Sie diente als Vorbild f√ľr die altrussische Architektur und damit vieler weiterer Bauwerke.

√úberlebende der Stunde Null

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges entdeckt die heutige Sammlergeneration das Wertpotenzial deutscher Kommunikationsgeschichte. Über die Veränderungen und die Folgen der Stunde Null berichtet Autor Peter Platz in seiner aktuellen Zeitreise ins Jahr 1945.

Laktoseintolerante Schlangenfresser

Nicht nur seine Stacheln sind bemerkenswert! Der Igel ist eines der ältesten noch lebenden Säugetiere. Dieser Erfolg ist vor allem seiner wirksamen Schutz- und Verteidigungsstrategie geschuldet. Was der Igel sonst noch so alles in seinem außergewöhnlichen Repertoire hat, berichtet Autor Jan Sperhake in der neuesten Folge des Ansichtskarten-Spiegels.

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis:

