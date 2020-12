Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Januar 2021

Wieder einmal suchen wir eine besonders sch√∂ne Marke: W√§hlen Sie die Sch√∂nste 2020! St√ľrzen Sie sich au√üerdem auf die internationalen Neuheiten des kommenden Jahres und auf die neuen Deutschen Neuausgaben!¬† Nat√ľrlich k√∂nnen Sie sich auch im Jahr 2021 weiter auf spannende Themen freuen: Lesen Sie im Thema des Monats einen Beitrag von Birgit Freudenthal √ľber¬†‚ÄěDen Zauber des Antidepressivums‚Äú¬†und folgen Sie Zinnober Zacke in ein Land vor unserer Zeit! Der M√ľnzen-Spiegel widmet sich einem der einpr√§gsamsten Ereignisse des letzten Jahrhunderts: dem Kniefall von Warschau.¬† ¬†¬† Im aktuellen Teil liefert der BMS wieder Spannendes aus dem Bereich der maritimen Philatelie und der Luftpost sowie die Briefmarke des Monats, die diesmal von den F√§r√∂er¬†verausgabt wurde und ein Abbild der Heiligen Familie zeigt. Neuigkeiten aus √Ėsterreich und dem Rest der Welt erwarten Sie im L√§nder-Spiegel. Termintipps und weitere philatelistische Themen runden das Servicepaket des Heftes ab. Wir w√ľnschen Ihnen viel Freude mit dem Januar-Heft des BRIEFMARKEN SPIEGEL. Halten Sie uns auch im Jahr 2021 die Treue und bleiben Sie gesund. Alles Gute f√ľr das neue philatelistische Jahr und auf eine baldige R√ľckkehr zur Normalit√§t,

Ihre BMS-Redaktion

Zauber des Antidepressivums

Seit der ‚ÄěErfindung‚Äú des Postcrossings im Jahr 2005 durch den Portugiesen Paulo Magalh√£es ist dieser Trend zum Kartenaustausch in der weltweiten Postcrossing-Gemeinschaft ungebrochen und erscheint damit im Zeitalter von Twitter, Instagram und Co fast wie aus der Zeit gefallen. Redakteurin Birgit Freudenthal zeigt, was sich hinter dem Begriff Postcrossing verbirgt und was dieses Hobby Sammlern bieten kann.

Wahl der Schönsten 2020

Wie in jedem Jahr m√∂chten wir auch in diesem Jahr wieder von Ihnen wissen, welche Briefmarken-Neuheit des vergangenen Jahres Ihnen am besten gefallen hat. Nutzen Sie unsere Stimmkarte und legen Sie sich auf Ihren Favoriten fest. Mit etwas Gl√ľck gewinnen Sie einen attraktiven Preis.

In einem Land vor unserer Zeit

Immer wieder stellt Zinnober in unserer Serie fest, dass die Uhren fr√ľher anders tickten! Da wurden einen Tag vor einer Veranstaltung noch Einladungen per Post verschickt ‚Äď in Zeiten von Social Media undenkbar. Doch der philatelistische Reiz solcher alter Belege erfasst auch den Nachwuchssammler immer wieder …

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis:

   Bildnachweis Titelbild: www.pixabay.de