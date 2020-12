Erstmals mit Matrixcode: Digitaler Wandel

Digitaler Wandel ‚Äď zu diesem Thema erscheint am 4. Februar eine Sondermarke, die den digitalen Wandel zugleich verk√∂rpert. Erstmals zeigt eine amtliche deutsche Briefmarke einen Matrixcode. In der Februar-Tranche stellt sie einen Solit√§r dar; die √ľbrigen Ausgaben erscheinen ohne Matrixcode. Wie aus verschiedenen gew√∂hnlich gut unterrichteten Quellen zu erfahren war, zeigen im M√§rz alle Sondermarken den Matrixcode.

Was die Deutsche Post zu den Freimarken plant, erfahren Sie in Heft 2/21 Ihre BRIEFMARKEN SPIEGELS. Es erscheint am 29. Januar. Abonnenten finden es planm√§√üig am 26. oder 27. Januar im Hausbriefkasten. Sie sind schneller informiert und sparen pro Heft 90 Cent gegen√ľber dem Preis im Einzelhandel.

