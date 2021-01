Auflagen klar unterscheidbar

Ab Februar stempelt die Deutsche Post ausschlie√ülich in Blau. Sie stellt auch die Farbe der Ersttags- und Sonderstempel um. Das teilte sie nunmehr mit. In den j√ľngsten Stempelinformationen erschienen die Ersttags- und Erstverwendungsstempel in einem Blauton, derweil der Sonderstempel und das Werbeklischee des Briefzentrums 52 Aachen, die beide im Februar aufgelegt werden, noch in Schwarz‚Ķ