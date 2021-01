Ab Februar Stempelung in Blau

Mit dem Februar stellt die Deutsche Post die Stempelung auf blaue Farbe um. Das teilte sie nunmehr mit. Betroffen sind auch Ersttags- und Sonderstempel. Die j√ľngsten Stempelmeldungen zeigten allerdings nur die Ersttags- und Erstverwendungsstempel in Blau. Ein Sonderstempel und ein Werbeklischee des Briefzentrums 52 Aachen, die beide im Februar erscheinen, sind in Schwarz abgebildet. Das Briefzentrum 10 Berlin-Zentrum setzt ab 18. Januar ein neues Werbeklischee ein ‚Äď ob in Schwarz oder schon in Blau, werden wir in zehn Tagen sehen.

Anzeige MICHEL

S√ľdafrika 2019 (√úK 6.2)

ISBN: 978-3-95402-093-5

Preis: 89,00 ‚ā¨

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-093-5Preis: 89,00 ‚ā¨Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.