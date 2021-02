Briefmarke des Monats: Einzigartige Milch vom Guernsey Rind

in Briefmarke des Monats

Was haben die Schriftstellerin Elke Heidenrech, der britische Formel-1-Rennfahrer Graham Hill und der Comiczeichner Matt Groening, der Erfinder der beliebten Simpson Familie, gemeinsam? Sie alle feierten am 15. Februar 1971 ihren Geburtstag. Aber an diesem Tag geschah noch etwas viel Einschneidenderes: Die britische Währung wurde auf das Dezimalsystem umgestellt.

Bis dahin hatten zw√∂lf Pence einen Schilling ergeben und 20 Schillinge hatten einem Pfund entsprochen. Jetzt war Schluss mit dem sperrigen Umrechnen: Fortan bildeten 100 Pence ein Pfund. Die Einf√ľhrung der Dezimalw√§hrung erleichterte auch auf den Kanalinseln Jersey und Guernsey das Rechnen, ebenso wie in anderen L√§ndern, wo bereits 100 Rappen einen Schweizer Franken ergaben, 100 √Ėre dem Gegenwert einer Schwedischen Krone entsprachen und 100 Kopeken einem Rubel bildeten.

Umstellung auf Dezimalwährung

Heute gibt es weltweit lediglich zwei Staaten, die sich weiterhin dem Dezimalsystem verweigern: Mauretanien und Madagaskar. In Mauretanien besteht ein Ouguiya aus f√ľnf Khoums¬† und in Madagaskar ist ein Ariary in f√ľnf Iraimbilanja unterteilt.

Am 15. Februar erinnert die Guernsey Post mit einem sechsteiligen Gedenkbriefmarkensatz an die Einf√ľhrung des Dezimalsystems vor 50 Jahren. Um die √Ėffentlichkeit mit der Umstellung vertraut zu machen, wurden in Gro√übritannien und auf Guernsey neue M√ľnzen eingef√ľhrt.

Keine der 1971 auf Guernsey ausgegebenen Originalm√ľnzen trug wie heute das Portr√§t der K√∂nigin. Auf der Vorderseite der M√ľnzen wurde das Guernsey-Wappen, drei L√∂wen auf einem Schild, abgebildet.

Die Motive der Ziffernseiten hatten, bis auf die Halfpenny-M√ľnze, starke Bez√ľge zur Insel. Der an Alderneys K√ľste heimische Basst√∂lpel zierte die Penny-M√ľnze. Die im Mittelalter auf der kleinen Insel Sark errichtete Windm√ľhle, von der heute nur noch eine Ruine erhalten blieb, ruhte auf der zwei Pence-M√ľnze. Die Nationalblume der Insel, die Guernseylilie, bl√ľhte auf der f√ľnf Pence-M√ľnze und ein stattliches Guernsey-Rind dominierte die zehn Pence-M√ľnze.

Die aktuelle 68-Pence-Marke,mit dem Guernsey-Rind auf dem Geldst√ľck ist unsere Marke des Monats Februar. Die Milch des Guernsey-Rindes wird f√ľr ihren au√üerordentlichen Geschmack gepriesen. Ihr √ľberdurchschnittlich ¬†hoher Beta-Carotin-Gehalt, soll zudem √ľber eine vorbeugende Wirkung gegen Krebs verf√ľgen. Um die Einzigartigkeit der K√ľhe zu erhalten, ist die Einfuhr fremder Rinder nach Guernsey gesetzlich verboten.

