Erste blaue Stempel schon Ende Januar

Das Briefzentrum 37 G√∂ttingen machte den Auftakt. Horst Hoppe, Vorsitzender der Hardegser M√ľnz- und Briefmarkenfreunde von 1976, erhielt bereits in den letzten Januar-Tagen einen Brief, der blau maschinengestempelt war. Der Tagesstempel weist den 28. Januar aus. Oben zeigen wir einen Briefausschnitt. Doch auch das Briefzentrum 06 Halle mochte nicht bis zum Februar warten, wie BMS-Leser Klaus Priesters meldete. Dort entwertete die Gro√übriefsortiermaschine am 29. Januar in Blau. BMS-Autor Karlheinz Walz konnte derweil einen probeweise selbst gefertigten Beleg vom 29. Januar des Briefzentrums 74 Heilbronn vorlegen. F√ľr die Briefzentren und die Postfilialen gilt, dass sie Zug um Zug im Februar die Stempelfarbe umstellen sollen. Einen festen Termin daf√ľr gibt es nicht.

Eine konkretere Vorgabe erhielten die Stempelstellen. Daher k√∂nnen Philatelisten, die schnell reagieren, Letzttags- und Ersttagsbriefe fertigen. Wie Alexander Edenhofer, f√ľr die Philatelie zust√§ndiger Pressesprecher der Deutschen Post erkl√§rte, ‚Äěhaben die Stempelstellen die Anweisung, ab dem 4. Februar nur noch in blauer Farbe zu stempeln. Die einzigen Ausnahmen bilden Reklamationen von Belegen vor dem 4.2. und noch offene Stempelauftr√§ge aus der Zeit vor dem 4.2.‚Äú

Umstellung dokumentieren

Beide Stempelstellen verf√ľgen √ľber Handwerbestempel mit verstellbaren Daten. In Berlin stehen ein Eigenwerbestempel, der Dauerwerbestempel des Deutschen Bundestages und der Dauerwerbestempel des Museums f√ľr Kommunikation bereit. Weiden bietet neben dem Eigenwerbestempel einen Dauerwerbestempel des M√ľnchner Flughafens an, der auch auf das Lufthansa-Drehkreuz aufmerksam macht. Ein Briefpaar vom 3. und 4. Februar kann somit die Umstellung von der schwarzen auf die blaue Stempelfarbe dokumentieren.