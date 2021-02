Neue Standorte der Philatelieschalter

Im März baut die Deutsche Post ihr Netz an Philatelieschaltern um. An den bisherigen Standorten in Postbank-Finanzcentern öffnen sie am 31. März letztmals. Bereits ab Mitte März eröffnet die Deutsche Post Philatelie-Shops in anderen Partnerfilialen. Die Liste der neuen Standorte liegt nunmehr vor.

In Berlin zog die geringere Nachfrage eine Reduzierung von vier auf zwei Philatelie-Shops nach sich. Mit einem neuen Philatelieschalter ist die Deutsche Post daf√ľr fortan am stark frequentierten Potsdamer Platz vertreten. In Essen und Mannheim gen√ľgte die Nachfrage nicht mehr. Die Kunden der bisherigen Philatelieschalter m√ľssen daher nach Dortmund oder Karlsruhe fahren. Im Einzelnen √∂ffnen ab Mitte M√§rz Philatelieschalter in folgenden Postfilialen:

Neuer Standort Philatelie-Shop Stra√üe PLZ Ort Berlin-Prenzlauer Berg Greifswalder Str. 90 10409 Berlin Berlin 309 Potsdamer Platz 2 10785 Berlin Braunschweig 36 Nu√übergstr. 16 38102 Braunschweig Dortmund 16 Deutsche Str. 4 44339 Dortmund G√ľtersloh-Spexard Verler Str. 287 33334 G√ľtersloh Frankfurt-Eschersheim Rhaban-Fr√∂hlich-Str. 1 60433 Frankfurt am Main Hamburg 764 Graumannsweg 75 22087 Hamburg Kiel 31 Seekoppelweg 2 24113 Kiel Bremen 77 Bremerhavener Heerstr. 36a 28717 Bremen Erfurt 17 Otto-Kn√∂pfer-Str. 2 – 4 99096 Erfurt Bonn 14 Am Burgweiher 51 53123 Bonn D√ľsseldorf-Mitte Wagnerstr. 9 40212 D√ľsseldorf K√∂ln 43 Goethestr. 43 50858 K√∂ln Dresden 72 Schweriner Str. 36 01067 Dresden Leipzig 24 Permoserstr. 2 04347 Leipzig Saarbr√ľcken 15 Burbacher Markt 3 66115 Saarbr√ľcken M√ľnchen 84 Lehrer-G√∂tz-Weg 2 81825 M√ľnchen M√ľnster 19 Warendorfer Str. 48 48145 M√ľnster N√ľrnberg 119 Karl-Jatho-Weg 10 90411 N√ľrnberg Regensburg 17 Straubinger Str. 26 93055 Regensburg Karlsruhe 13 Kaiserstr. 14 76131 Karlsruhe Stuttgart 143 Kornbergstr. 44 70176 Stuttgart

Titelabbildung: Deutsche Post