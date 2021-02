Tipp Aktuell: Jugendgruppe eines Briefmarkensammlerclubs in Corona-Zeiten

In Heft 4/21 Ihrer DBZ meldeten wir, dass die Philatelieschalter in den Postbank-Finanzcentern am 31. M√§rz letztmals √∂ffnen. Stattdessen sollten neue Schalter in anderen Partnerfilialen eingerichtet werden. Deren Standorte lagen zum Redaktionsschluss des Heftes noch nicht vor. Nunmehr pr√§sentierte die Deutsche Post die Liste. F√ľr Berlin bedeutet sie die erwartete Reduzierung der Zahl der Philatelie-Shops‚Ķ