Tipp: Frageservice und Stiftungswettbewerb

M√§rchen, Fabeln, Kinderb√ľcher: Junge Briefmarkensammler bis zum 21. Lebensjahr, dazu Jugendgruppen, Schulklassen und Arbeitsgemeinschaften k√∂nnen sich wieder am Stiftungswettbewerb beteiligen, Anmeldeschluss ist der 30. April 2021.

Die Mitgliedschaft in der Deutschen Philatelistenjugend ist ausdr√ľcklich nicht Teilnahmevoraussetzung. Das diesj√§hrige Oberthema lautet ‚ÄěM√§rchen, Fabeln und Kinderb√ľcher‚Äú. Die Ausstellung zu dem j√§hrlichen Wettbewerb wird vom 15. bis 17. Oktober 2021 zusammen mit den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jungen Briefmarkenfreunde im Jugendhof Vlotho im gleichnamigen Ort durchgef√ľhrt.

Zum Wettbewerb sind Exponate mit jeweils 12, 24 oder 36 Blatt (Format A4 oder Albumblatt-Format) mit Briefmarken, Stempeln und sonstigem philatelistischen Material zum Thema zu gestalten. Der Facettenreichtum ist bei diesem Thema besonders groß.

Weitere Infos in der Ausschreibung: www.stiftungswettbewerb.dphj.de; dort sind auch Hilfen zur Gestaltung eines passenden Exponates zu finden.

Die Siegerehrung findet zusammen mit der Bekanntgabe des Deutschen Mannschaftsmeisters Junger Briefmarkenfreunde am 17. Oktober 2021 um 12 Uhr im Jugendhof Vlotho statt. Anmeldeschluss ist der 30. April 2021. Schriftliche Anmeldungen mit Formular bitte an: Heinz Wenz, Henneystr. 35a, 54293 Trier.

DPhJ bietet Frageservice im Lockdown an

Wer philatelistisch nicht weiter wei√ü, kann sich an den Frageservice des Landesrings S√ľd-West der Philatelistenjugend wenden. Ein Experten-Team beantwortet die Fragen, die √ľber eine Internetadresse gestellt werden. Es besteht auch die M√∂glichkeit, die Frage mit bis zu drei Dateianh√§ngen zu veranschaulichen.

‚ÄěViele junge Briefmarkenfreunde besch√§ftigen sich gerade jetzt intensiv mit ihrer Briefmarkensammlung und t√ľfteln an Ausstellungsexponaten, weil sie beispielsweise bei der S√ľdwest 2021 online ausstellen m√∂chten“, erl√§utert Projektleiter Axel Brockmann. Daher solle Jugendlichen in Zeiten der Corona-Pandemie eine einfache M√∂glichkeit er√∂ffnet werden, Fragen ‚Äď auch zu Exponaten ‚Äď an einer zentralen Stelle zu platzieren. Der Service ist kostenlos und richtet sich in erster Linie an alle Jungen Briefmarkenfreunde.

Internetadresse: http://fragen.lrsw.de.

© Beitragsbild: Deutsche Philatelistenjugend.