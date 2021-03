Wie entsteht eine Maus-Briefmarke?

Am 1. M√§rz erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post AG. U-Bahn-Stationen: √úberseequartier Hamburg, Westend Frankfurt Am 1. April 2020 begann die Deutsche Post eine neue Sondermarkenreihe, die sich mit U-Bahn-Stationen in Deutschland besch√§ftigt. Bei der ersten Ausgabe ging es um die Haltestelle Marienplatz in M√ľnchen (MiNr.3538). Am 1. M√§rz 2021 findet‚Ķ