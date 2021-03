Im Harz, wo der Pfeffer wächst

Normalerweise würden Iren und die Freunde irischer Kultur heute den einen oder anderen Umzug veranstalten, ist doch St. Patrick´s Day. Der Schutzheilige der Iren war vom Vatikan im fünften Jahrhundert nach Christus auf die grüne Insel geschickt worden, um die heidnischen Bewohner zu missionieren, was auch recht erfolgreich verlief. Zudem soll er die heilige Dreifaltigkeit…

In englischer, französischer und deutscher Sprache ist am 19. März 2021 auf drei Kleinbogen der Postverwaltung der Vereinten Nationen (UNPA) ein Auszug aus der Erklärung über rassistische Vorurteile zu lesen. Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) formulierte 1978: „Alle Menschen gehören einer einzigen Art an und stammen von gemeinsamen Vorfahren…