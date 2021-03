Die Wasserkur Sebastian Kneipps

Mit aussagekr√§ftigen postalischen Dokumenten erinnert Heinz Wewer in seinem j√ľngsten Buch an das grausamste Verbrechen der deutschen Geschichte. Zun√§chst stellt er die Organisationsstrukturen der SS und des Reichssicherheitshauptamtes vor, die von Anbeginn aktiv die Shoah planten und umsetzten. Der vielfach vertretenen These von den Schreibtischt√§tern ‚Äď Wewer setzt den Begriff in Anf√ľhrungszeichen ‚Äď stellt er‚Ķ