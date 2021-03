Werte bewahren 7/2021: e-Paper

Wie man sich am besten auf einen Erbfall vorbereitet bzw. was man in die Wege leiten muss, wenn er unerwartet eintritt, lesen Sie in der neuen Sonderver√∂ffentlichung ‚ÄěWerte Bewahren ‚Äď Erben und Vererben‚Äú des PHILAPRESS-Verlags. Au√üerdem geben Autoren und H√§ndler wichtige Hinweise, wie Sammler ihre wertvollen St√ľcke erhalten und an die Nachkommen weitergeben k√∂nnen, um so auch sp√§teren Generationen die Freude am Gesammelten zu erhalten. Das 32-seitige Heft liegt einer Teilauflage vom BRIEFMARKEN SPIEGEL 5/2021 (erscheint am 30. April 2021) bei und wird auf Anfrage gern auch kostenlos zugesandt.

Weitere Beitr√§ge im Heft besch√§ftigen sich mit wichtigen Vorsorgema√ünahmen, der¬†Bewertung und den Hintergr√ľnden von Sammlungsobjekten und der Bedeutung des Internets f√ľr das moderne Sammeln.

Viel Abwechslung und hilfreiche Informationen sind also garantiert.

Bestellen Sie Ihr Heft oder bl√§ttern Sie gleich hier im e-Paper ‚ÄěWerte Bewahren‚Äú .

Viel Spaß beim Lesen!

Fotos: © Pixabay.com