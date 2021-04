Briefmarke des Monats: Weltweit einziger Unterwasserkreisel

in Briefmarke des Monats

Die F√§r√∂er, was √ľbersetzt die Schafsinseln bedeutet, sind eine aus 18 Eilanden bestehende Inselgruppe im Nordatlantik. Davon bewohnen die gut 51000 F√§ringer dauerhaft 17 ihrer vulkanischen Felseninseln. Das Stra√üennetz aller Inseln umfasst rund 960 Kilometer. Darauf regeln insgesamt lediglich drei Ampeln den Verkehr, sie befinden sich alle in der Hauptstadt T√≥rshavn.

F√ľr die Mobilit√§t von Personen und den Transport von G√ľtern werden diverse F√§hren, Dammstra√üen, Br√ľcken und Tunnel genutzt. Der erste Tunnel wurde 1963 auf der S√ľdinsel Su√įuroy fertiggestellt. Er f√ľhrte von Tv√łroyri nach Hvalba. Derzeit sind insgesamt 17 Stra√üentunnel in Betrieb. Sie verbinden Ballungszentren, verhindert aber auch, dass kleine D√∂rfer entv√∂lkert werden.

Der spektakul√§rste, der gut elf Kilometer lange Eysturoy-Tunnel, kann seit Dezember 2020 genutzt werden. Er verbindet die beiden gr√∂√üten Inseln Streymoy und Eysturoy und verk√ľrzt den Weg von T√≥rshavn zu den Orten Runavik und Strendur von 55 auf 17 Kilometer, die Reisezeit reduziert sich von rund einer Stunde auf eine Viertelstunde.

Ausbau der Röhre

Am 21. Februar 2017 z√ľndete der f√§r√∂ische Verkehrsminister Henrik Old im kleinen Ort Strendur, einem der drei Endpunkte des Tunnels, die erste Sprengladung. Knapp zweieinhalb Jahre sp√§ter wurde seinem Nachfolger die gleiche Ehre zuteil. Symboltr√§chtig durfte Verkehrsminister He√įin Mortensen die letzte Sprengung ausl√∂sen, die Bohr- und Sprengarbeiten waren damit abgeschlossen. Nun begann der Stra√üenbau in der R√∂hre.

Nach insgesamt knapp vier Jahren Bauzeit war der weltweit zweitl√§ngste Unterwassertunnel fertig. Nur der Ryfast-Tunnel in Norwegen ist drei Kilometer l√§nger. Aber der Eysturoy-Tunnel verf√ľgt √ľber eine einmalige Attraktion, den einzigen Unterwasserkreisel. In der Mitte des Kreisels steht eine gewaltige Basalts√§ule. Von S√ľden kommende Autofahrerinnen und Autofahrer k√∂nnen dort w√§hlen, auf welcher Seite des Skala-Fjords sie herauskommen m√∂chten. Sie berichten, der Anblick der mit Lichteffekten blau oder gr√ľn angestrahlten S√§ule habe sie an eine √ľberdimensionierte Qualle oder eine Raumstation erinnert.

Verantwortlich f√ľr die k√ľnstlerische Gestaltung ist Tr√≥ndur Patursson, der bereits einen anderen Unterseetunnel mit Lichtkunst illuminiert hat. Der vielseitige K√ľnstler, der in Norwegen eine Ausbildung zum Kunstschmied genossen hatte, entschied sich f√ľr die Anfertigung eines Tanzreigens aus Stahl, der von hinten in wechselnden Farben beleuchtet wird. Wenn die Stahlskulptur von den Scheinwerfern der herannahenden Fahrzeuge angestrahlt wird, erzeugt sie tanzende Schatten auf der S√§ule. Die beiden F√§r√∂ischen Postwertzeichen von diesem einzigartigen Bauwerk sind unsere Marken des Monats April.

