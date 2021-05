Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Mai 2021

In der Mai-Ausgabe Ihres BMS kreucht und fleucht es: Im Titelthema stellt Carolin K√∂pp K√§fer, Nager und Bergbewohner vor, die allesamt neue Briefmarken schm√ľcken ‚Äď einige im Mai, andere erst im Juni. Mit Dr. Konrad Schliephakes Beitrag √ľber syrische Revolutionsbriefmarken starten wir in die neue Serie ‚ÄěArabische Revolutionen‚Äú. Dar√ľber hinaus gibt es einen Musikblock mit Shantys und Eurovision Song Contest sowie einem Beitrag √ľber den vielseitigen Medienprofi Frank Laufenberg, der ein Faible f√ľr die Philatelie hat. Olympia und die gerade abgestiegenen Schalker kommen unter die Lupe und viele weitere Themen runden die neue Ausgabe ab. Lesen Sie au√üerdem im am 30. April erscheinenden Heft: Den Ansichtskarten-Spiegel zum Thema Sterbende Riesen und wieder einmal einen Beitrag √ľber ein entt√§uschendes Erlebnis f√ľr unseren Zinnober Zacke. Auch aktuelle Meldungen sowie nationale und internationale Neuheiten finden Sie wie immer in der Mai-Ausgabe Ihres BMS.

Viel Spa√ü beim Lesen w√ľnscht Ihre BMS-Redaktion!

Käfer, Nager, Bergbewohner

Gleich mehrere tierische Neuheiten gibt es von der Deutschen Post in den Monaten Mai und Juni. Carolin Köpp stellt die Insekten und Säugetiere sowie deren Lebensräume vor. Neben den neu erscheinenden Briefmarken zeigt die Autorin auch einige Belege zu den Motiven. Lassen Sie sich mitnehmen in die Welt der Käfer, Hamster und Steinböcke.

Arabische Revolutionen

Philatelisten wissen, dass Briefmarken Geschichte erz√§hlen. Arabische Staaten erlebten seit circa 1950 eine Welle von Revolutionen, die sich philatelistisch abbilden. Das in seinen Grenzen fragile Syrien verschwieg manche seiner blutigen Umst√ľrze. Dagegen traten die Briefmarken √Ągyptens, das von seinen Nachbarn eher als friedfertig eingesch√§tzt wird, oft martialisch auf. Dr. Konrad Schliephake, der in beiden L√§ndern gelebt hat, bindet die spannendsten St√ľcke aus seiner Sammlung in die Geschichte der Revolution (‚ÄěAl Thawra‚Äú) ein. Im ersten Teil seiner Betrachtungen widmet er sich Syrien.

Shantys verbinden

‚ÄěThere once was a ship …‚Äú mit dem Nathan Evans gerade auf der viralen Erfolgswelle um die Welt reist. Inzwischen singt der junge Schotte das alte Walf√§ngerlied sogar gemeinsam mit der schleswig-holsteinischen Gruppe Santiano. Zahlreiche Nachahmer finden sich auf verschiedenen online-Plattformen. Was dieser unglaubliche Internet-Erfolg mit der Philatelie zu tun hat, erkl√§rt Ihnen Kai B√∂hne. ¬†

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis:

Bildnachweis Titelbild: www.pixabay.de