Schalker Pokalsiege

Im April stie√ü unser Portr√§t des Fu√üball-Philatelisten Benjamin Neumann, der sich auf Belege des FC Schalke 04 spezialisiert hat, auf gro√ües Interesse. Wir bekamen mehrere R√ľckmeldungen, die wir gern vorstellen.

Wenn man sich philatelistisch mit dem Thema Fu√üball besch√§ftigt, komme man ‚Äěnat√ľrlich am Traditionsverein FC Schalke 04 nicht vorbei‚Äú, schrieb uns Wilfried Lerchstein, der erste Vorsitzende der Briefmarkenfreunde Netphen, und schickte uns Kopien von vier Schalke-Belegen seiner Sammlung. Sein wichtigster Schalke-Beleg sei der Mail√§nder Sonderstempel zum UEFA-Cup-Endspiel am 21. Mai 1997, sagte Lerchstein. Der UEFA-Pokal wurde jeweils mit Hin- und R√ľckspiel ausgetragen. Der FC Schalke 04 hatte sich im Wettbewerb 1996/97 bereits gegen Roda JC Kerkrade, Trabzonspor, FC Br√ľgge, FC Valencia, CD Teneriffa durchgesetzt und stand im Finale dem Team von Inter Mailand gegen√ľber. Im Hinspiel hatten die Gelsenkirchener 1:0 gesiegt. Das R√ľckspiel endet 1:0 f√ľr Mailand. Beim Elfmeterschie√üen, 4:1, trafen alle Schalker Sch√ľtzen.

Lerchsteins Mail√§nder-Sonderstempel (‚Äěum den mich viele Sammlerfreunde beneiden‚Äú), bildete sp√§ter das Zentrum einer Briefmarke Individuell, zum 75. Geburtstag des fr√ľheren Managers Rudi Assauer. Mit dem italienischen Stempel vom ‚Äěgr√∂√üten Erfolg in der Vereinsgeschichte‚Äú lie√ü sich ein sch√∂ner Sammlerbeleg gestalten, betonte der Vorsitzende aus Netphen.

Viele Mitglieder

Hinter dem FC Bayern M√ľnchen ist Schalke der Bundesliga-Club mit den zweitmeisten Mitgliedern. In ihrer 117-j√§hrigen Vereinsgeschichte wurde Schalke siebenmal Meister und f√ľnfmal Pokalsieger. S√§mtliche Meisterschaften lagen vor der Einf√ľhrung der Bundesliga als h√∂chster Spielklasse im August 1963.

Mit einer Danksagungsdrucksache und zwei Postkarten mit Autogrammen beider Meisterteams kann der M√ľnchner Sportjournalist und Autografen-Sammler Dietrich Mauersberg die Meisterschaften 1934 und 1958 philatelistisch belegen.

Der erste gro√üe Erfolg als Bundesligist war der √ľberw√§ltigende 5:0 Sieg √ľber den 1. FC Kaiserslautern im Pokalfinale am 1. Juli 1972 im Niedersachsenstadion in Hannover. Trainer der Pokalsieger war der Jugoslawe Ivica Horvat (1926 ‚Äď 2012). Als Abwehrspieler stand Horvat 60 Mal f√ľr die jugoslawische Nationalmannschaft auf dem Platz. Bei zwei Weltmeisterschaften, 1950 und 1954, geh√∂rte er zum Kader. 1952 errang er mit der jugoslawischen Mannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Helsinki. Zu seinem 90. Geburtstag am 16. Juli 2016 ehrte die Kroatische Post, Hrvatska poŇ°ta, den erfolgreichen und beliebten Fu√üballer posthum mit einem Sonderstempel. Auf Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass dieser Stempel nicht mehr erh√§ltlich ist.

Trainerlegende

In den 70er-Jahren bekam Horvat zweimal einen Trainervertrag auf Schalke. Von 1971 bis 1975 und 1978 bis 1979 betreute er die Knappen in 159 Ligaspielen. Gleich die erste Saison war die erfolgreichste: 1971/72 blieben die K√∂nigsblauen in der heimischen Gl√ľckauf-Kampfbahn ungeschlagen, 17 Partien endeten mit 16 Siegen und einem Unentschieden. Am Ende gab es neben dem Pokalsieg auch noch die Vizemeisterschaft.

‚ÄěHorvat war der beste Trainer, unter dem ich je gearbeitet habe‚Äú, zitiert das Fan-Magazin ‚ÄěSchalke Unser‚Äú den Rekordtorsch√ľtzen Klaus Fischer. Es lobt neben den fachlichen Qualit√§ten des 1,90 Meter gro√üen Jugoslawen vor allem seine ‚Äěmenschliche W√§rme‚Äú und nennt ihn den ‚ÄěH√ľnen mit dem gro√üen Herzen und dem weichen Kern‚Äú. Nationalspieler Klaus Fichtel bezeichnet den Coach im Jubil√§umsbuch zum 100-j√§hrigen Vereinsbestehen als Vaterfigur: ‚ÄěMan konnte sich ihm anvertrauen, ohne sich Sorgen zu machen, dass das an die Zeitung getragen wurde.‚Äú

Dietrich Mauersberg freut sich √ľber Hinweise zu gelaufenen Postkarten mit Autogrammen von Olympia-Athleten und Fu√üball-Begegnungen.