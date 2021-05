Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Juni 2021

Musik ist mal wieder ein Schwerpunkt im BMS. Das Titelthema der Juni-Ausgabe steht ganz im Zeichen des deutschen Liedguts: Dieter Heinrich nimmt Sie mit in die Gefilde der √ľberlieferten Volkslieder und berichtet √ľber die Entstehung vieler Volksweisen. Rockiger geht¬īs in Marius Prills Beitrag √ľber Sir Paul McCartney zu ‚Äď ihm widmet die Royal Mail eine neue Briefmarke. Au√üerdem erwartet Sie der zweite Teil der Serie ‚ÄěArabische Revolutionen‚Äú von Dr. Konrad Schliephake. Dar√ľber hinaus gibt es Spannendes √ľber die Marktentwicklungen im Bereich von Matrix- und Kryptomarken. Michael Burzan hat f√ľr Sie die Augen offengehalten. Lesen Sie au√üerdem im am 28. Mai erscheinenden Heft: Den Ansichtskarten-Spiegel zum Thema Wandernde Wundernieren und was Zinnober Zacke alleine in der Nacht zu suchen hat. Auch aktuelle Meldungen sowie nationale und internationale Neuheiten finden Sie wie immer in der Juni-Ausgabe Ihres BMS.

Im sch√∂nsten Wiesengrunde …

‚ÄěIm sch√∂nsten Wiesengrunde‚Äú beginnt Dieter Heinrich seine Suche nach deutschen Volksliedern in der Philatelie, ‚ÄěIm Krug zum gr√ľnen Kranze‚Äú l√§sst er sie ausklingen ‚ÄĒ und verr√§t nebenbei, dass es die Gastst√§tte, in der Wilhelm M√ľller (f√ľr Literaturfreunde: der ‚ÄěGriechen-M√ľller‚Äú) vor exakt 200 Jahren dies Lied schrieb, immer noch gibt. Sie steht in Halle ‚ÄěAn der Saale hellem Strande‚Äú, aber das ist nun schon wieder ein anderes Lied, mit dem f√ľnf Jahre sp√§ter ein junger Spund von 18 Jahren in einer Burgruine wohl ‚Äěholde Augen‚Äú und einen ‚Äěrothen Mund‚Äú bet√∂ren wollte ‚Ķ

Codiert und verschl√ľsselt

In der April-Ausgabe besch√§ftigte sich Michael Burzan ausf√ľhrlich mit den neuen Matrixcode-Briefmarken und Krypto-Stamps. Der Autor gab einen √úberblick √ľber diese neuen, durchaus nicht unumstrittenen Neuerungen, aber auch √ľber interessante neue Aspekte bzw. geschichtliche Hintergr√ľnde zu diesen modernen Entwicklungen. Auf dieser fundierten Grundlage stellt er in dem Markt-Spiegel dieser Ausgabe besondere Exemplare und deren bemerkenswerte Marktentwicklung dar.

Der Pop-Gigant aus Liverpool

Er ist der einzige Besitzer einer Rhodium-Schallplatte. Verliehen hat diese das Guiness-Buch der Rekorde, in dem Sir Paul McCartney noch einige weitere Eintragungen hat. Marius Prill zeigt einige Stationen einer unglaubliche und immer noch andauernden Karriere, die die Royal Mail mit einer neuen Briefmarke w√ľrdigt (Abbildungen: Sammlung Lerchstein).

